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Происшествия 7 ноября 2024 17:56

На дорогах Татарстана за мотосезон погибли 12 мотоциклистов

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В Госавтоинспекции Татарстана подвели итоги мотосезона: за теплое время года на дорогах погибли 12 мотоциклистов.

Главный автоинспектор Татарстана Рустем Гарипов, отметил что за 10 месяцев этого года в республике зарегистрировано 149 ДТП с участием мотоциклов, в которых 12 человек погибли и 157 получили травмы.

В Госавтоинспекции обсудили с представителями мотосообществ вопросы профилактики ДТП с мотоциклистами и наметили планы по профилактике аварийности с их участием.

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