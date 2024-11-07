На дорогах Татарстана за мотосезон погибли 12 мотоциклистов

В Госавтоинспекции Татарстана подвели итоги мотосезона: за теплое время года на дорогах погибли 12 мотоциклистов.

Главный автоинспектор Татарстана Рустем Гарипов, отметил что за 10 месяцев этого года в республике зарегистрировано 149 ДТП с участием мотоциклов, в которых 12 человек погибли и 157 получили травмы.

В Госавтоинспекции обсудили с представителями мотосообществ вопросы профилактики ДТП с мотоциклистами и наметили планы по профилактике аварийности с их участием.