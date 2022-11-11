На дорогах Татарстана за этот год выросло число погибших в ДТП

Несмотря на снижение числа аварий на дорогах Татарстана, число погибших в них выросло. Такую статистику за этот год привел сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» главный Госавтоинспектор республики Рустем Гарипов.

«По итогам 10 месяцев этого года в Татарстане произошло 2760 ДТП, в которых погибли 256 человек. Число аварий сократилось – в прошлом году было зарегистрировано 3017 случаев. Однако количество погибших выросло – за 10 месяцев 2021 года после ДТП скончались 251 человек», – уточнил Рустем Гарипов.

Чаще всего причинами аварий становится выезд на встречную полосу, вылет в кювет и наезд на пешеходов.