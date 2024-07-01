На дорогах Татарстана за 35 млн рублей установят новые остановки

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На 24 региональных дорогах общего пользования в Татарстане установят остановочные павильоны. На эти цели из бюджета республики выделят почти 35 млн рублей, следует из информации на портале zakazrf.ru.

Работы проведут в Азнакаевском, Альметьевском, Апастовском, Бугульминском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Зеленодольском, Кукморском, Лаишевском, Лениногорском, Мамадышском, Нижнекамском, Сабинском, Тукаевском районах. Завершить установку объектов планируют до 21 ноября 2024 года.

Заказчиком выступает Главтатдортранс.