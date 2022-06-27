На дорогах Татарстана выявлено 68 мест концентрации ДТП

В Татарстане на дорогах федерального, регионального и местного значения выявлено 68 мест концентрации ДТП. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«По результатам анализа в прошлом году выявлено 68 мест концентрации ДТП по всей республике, 22 потенциально опасных участка – там, где произошло три и более ДТП, а также 60 участков ДТП с погибшими. Выявлена необходимость дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения», – сказал спикер.

Чукин подчеркнул, что по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» выполняются мероприятия по повышению безопасности дорожного движения.

В частности, по его словам, запланированы строительство тротуаров в населенных пунктах, где проходят трассы, установка освещения почти на 80 километрах региональных дорог и металлического барьерного ограждения, устройство искусственных неровностей.