На дорогах Татарстана выросло количество погибших пешеходов

37 пешеходов погибли за этот год в Татарстане. При этом смертельная статистика растет – с января по август прошлого года погибших было меньше на восемь человек, данный приводит Госавтоинспекция Татарстана.

«Уважаемые участники дорожного движения! По данным статистики, в текущем году в республике отмечается рост числа погибших пешеходов в дорожно-транспортных происшествиях. Всего в результате наезда погибли 37 человек, из них больше половины – в темное время суток. Водителям необходимо проявлять повышенное внимание на дорогах, в особенности при проезде пешеходных переходов и вблизи образовательных организаций, заблаговременно снижайте скорость, исключайте любые отвлекающие факторы во время управления транспортным средством», – рассказал врио начальника Управления Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан Айрат Самигуллин.

Он напомнил, что пешеходам следует переходить дорогу только в установленных местах, убедившись в своей безопасности.

«Использование световозвращающих элементов – простая и эффективная мера, которая заметно повышает вашу видимость в условиях сокращенного светового дня. Призываю всех участников дорожного движения к взаимному уважению и строгому соблюдению ПДД. Безопасность на дорогах складывается из ответственности каждого», – обратил внимание он.

В общей сложности за этот год под колеса автомобилей угодили 457 пешеход, 435 из них были травмированы.76% погибших пешеходов переходили дорогу в неположенном месте.

«Татар-информ» рассказывал о том, что 30 июля в Зеленодольском районе водитель Volkswagen сбил двух мужчин на нерегулируемом пешеходном переходе. Момент ДТП попал на видео. Оба мужчины были травмированы – один из них скончался в больнице.