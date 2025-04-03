На дорогах Татарстана в апреле начнут обновлять дорожную разметку

Дороги Татарстана, находящиеся в оперативном управлении ГКУ «Главтатдортранс», активно готовят к весенне-летнему периоду. Так, на сегодняшний день запущено 15 асфальтобетонных заводов, а ямочный ремонт выполнен на площади 59,8 тыс. кв. м. Также с 10 апреля подрядные организации начнут наносить дорожную разметку. Помимо этого, дорожники моют и чистят барьерные ограждения, шумозащитные экраны и дорожные знаки.

Как сообщила пресс-служба Миндортранса РТ, общая протяженность региональных дорог – более 13,7 тыс. км. Подрядные организации, задействованные на содержании дорог проверяют состояние проезжей части, водоотводных сооружений, земельного полотна, обочин и откосов.

Мероприятия по подготовке к весенне-летнему периоду выполняют следующие дорожно-эксплуатационные организации: ОАО «Алексеевскдорстрой», АО «Татавтодор», ООО «Татнефтедор» (в том числе Агрызский район, ООО «Автотехникс»), ООО «Волгадорстрой», ОАО «Каздорстрой», ООО «МДСУ-1» и ООО «Чистопольский автодор».

В работах задействовано более 1 110 единиц спецтехники, включая 340 комбинированных дорожных машин, которые планомерно модернизируют для летнего обслуживания: снежные отвалы заменяются на щетки, а распределители реагентов – на поливочное оборудование.

Напомним, что в республике, как сообщал Миндортранс РТ, с 2017-го по 2024 годы отремонтировали почти 1,7 тыс. км дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Также отметим, что с 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер – от экономики до экологии. В этом году в Татарстане будут реализованы 11 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в рамках них будет направлено 44,2 млрд рублей.