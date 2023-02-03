На дорогах Татарстана в 2022 году снизилось количество ДТП, число погибших и раненых

На федеральных и региональных дорогах Татарстана за прошлый год количество ДТП снизилось на 380, число погибших – на семь человек, раненых – на 465 человек. Об этом сообщил глава Миндортранса республики Фарит Ханифов на заседании коллегии ведомства.

«На территории республики зарегистрировано 3 317 ДТП, в которых погибли 306 человек и 4 095 получили ранения», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства.

Ханифов уточнил, что на региональных дорогах произошло 533 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 133 человека и 718 получили ранения. По сравнению с 2021 годом количество ДТП снизилось на 169, число погибших – на 21, раненых – на 271 человек.

Основными видами ДТП на региональных дорогах стали столкновение, съезд с дороги, наезд на пешехода, подчеркнул глава Миндортранса.