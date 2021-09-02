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Ру Тат
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2 сентября 2021  18:26
Павел Климчак

На дорогах Татарстана установили ретрансляторы, предупреждающие о дорожных работах

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На федеральных трассах в республике установлены радиоретрансляторы, которые предупреждают водителей о местах дорожных работ, контроле скорости движения, ДТП, заторах, ухудшении погодных условий, а также о специально оборудованных местах, где водители смогут отдохнуть после долгой дороги.

Республиканская Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения соблюдать ПДД и быть внимательными и осторожными на дорогах.

#ГИБДД #федеральные трассы #водители
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