На дорогах Татарстана стало больше ДТП, но снизилось число погибших в них

За пять месяцев этого года на дорогах республики зарегистрировано 1196 ДТП, в которых 85 человек погибли и 1458 человек получили ранения. Об этом на пресс-конференции ИА «Татар-информ» рассказал главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Татарстан Рустем Гарипов.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

В этом году количество аварий выросло почти на три процента, то есть на 34 происшествия. Несмотря на эту статистику, травмы в ДТП получили на один процент больше людей, чем за такой же период прошлого года, и снизилось число погибших на 19 процентов.

«За пять месяцев этого года погибло на 20 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Основная доля погибших приходится на такие виды ДТП как столкновения – 55%, наезд на пешехода – 22%, наезд на препятствие – 9%», – рассказал Рустем Гарипов.

Главный государственный инспектор добавил, что в этом году шесть человек погибли из-за нарушения правил водителями, чей стаж менее двух лет. Всего же произошло 75 аварий с участием водителей этой категории – это на четыре процента больше, чем за пять месяцев прошлого года.