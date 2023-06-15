news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 15 июня 2023 11:03

На дорогах Татарстана стало больше ДТП, но снизилось число погибших в них

Скопировать ссылку
news_top_970_100

За пять месяцев этого года на дорогах республики зарегистрировано 1196 ДТП, в которых 85 человек погибли и 1458 человек получили ранения. Об этом на пресс-конференции ИА «Татар-информ» рассказал главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Татарстан Рустем Гарипов.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

В этом году количество аварий выросло почти на три процента, то есть на 34 происшествия. Несмотря на эту статистику, травмы в ДТП получили на один процент больше людей, чем за такой же период прошлого года, и снизилось число погибших на 19 процентов.

«За пять месяцев этого года погибло на 20 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Основная доля погибших приходится на такие виды ДТП как столкновения – 55%, наезд на пешехода – 22%, наезд на препятствие – 9%», – рассказал Рустем Гарипов.

Главный государственный инспектор добавил, что в этом году шесть человек погибли из-за нарушения правил водителями, чей стаж менее двух лет. Всего же произошло 75 аварий с участием водителей этой категории – это на четыре процента больше, чем за пять месяцев прошлого года.

#гибдд рт #Пресс-конференция #ДТП жертвы
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное