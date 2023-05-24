На дорогах Татарстана с начала года травмы получили 14 юных велосипедистов

В этом году в Татарстане зафиксировано 14 ДТП с участием юных велосипедистов. В результате пострадали 14 детей. Об этом на пресс-конференции по предупреждению травматизма и гибели детей в несчастных случаях «Татар-информу» рассказал заместитель начальника управления Госавтоинспекции МВД по PT Дамир Бикмухаметов.

«Нельзя велосипедисту пересекать дорогу, не спешившись. Недавно в Казани произошло 2 ДТП с наездом на велосипедистов. Будьте внимательны и бдительны», – сообщил он.