На дорогах Татарстана по нацпроекту установят 62 искусственные неровности

На автодорогах Татарстана по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» установят 62 искусственные неровности. Об этом заявил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

«В настоящее время по нацпроекту в Татарстане на дорогах регионального значения выполняется ряд мероприятий по повышению безопасности дорожного движения», — сказал докладчик.

Он уточнил, что проводятся работы по установке пяти светофоров, обустройству 4,7 километра освещения и тротуаров протяженностью более 10,5 тыс. метров. Кроме того, дорожники установят 4,75 километра пешеходного ограждения, 3482 дорожных знака и свыше 27 километров металлического барьерного ограждения.

Чукин подчеркнул, что в этом году по региональному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства РТ», который входит в нацпроект «Безопасные качественные дороги», из федерального бюджета выделено 370 млн рублей для внедрения интеллектуальных транспортных систем в городских агломерациях. Часть средств направлена на закупку оборудования по фотофиксации нарушений правил дорожного движения.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года в соответствии с так называемым «майским» указом Президента РФ Владимира Путина. Летом 2020 года, после начала пандемии коронавируса, их цели были переформулированы.