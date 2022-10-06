На дорогах Татарстана к концу года появятся новые видеокамеры

Республика Татарстан была одним из первых регионов, который в 2008 году стал внедрять на дорогах системы видеофиксации нарушений ПДД.

Как рассказали в республиканской Госавтоинспекции, в данный момент в РТ используется 897 видеокамер, которые фиксируют нарушения. До конца года планируют установить еще 88 комплексов.

Увеличение количества камер стало возможным благодаря федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги», а также подпроекту «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Татарстан на 2014-2025 годы».