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Ру Тат
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Происшествия
6 октября 2022  09:08
Полина Шевчук

На дорогах Татарстана к концу года появятся новые видеокамеры

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Республика Татарстан была одним из первых регионов, который в 2008 году стал внедрять на дорогах системы видеофиксации нарушений ПДД.

Как рассказали в республиканской Госавтоинспекции, в данный момент в РТ используется 897 видеокамер, которые фиксируют нарушения. До конца года планируют установить еще 88 комплексов.

Увеличение количества камер стало возможным благодаря федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги», а также подпроекту «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Татарстан на 2014-2025 годы».

 

#нарушение пдд #гибдд рт
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