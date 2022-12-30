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Общество
30 декабря 2022  10:15
Полина Шевчук

На дорогах Татарстана автоинспекторы и Дед Мороз раздавали водителям подарки

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На дорогах Татарстана автоинспекторы и Дед Мороз раздавали водителям подарки
фото: республиканская Госавтоинспекция

Необычную акцию на дорогах Татарстана провели автоинспекторы, работники ГБУ «БДД» вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Они напомнили участникам дорожного движения о соблюдении ПДД.  

К примеру, в Верхнем Услоне водителям вручили подарки, сделанные юными верхнеуслонцами, а также полезные автомобильные принадлежности, памятки и световозвращатели.

Для маленьких пассажиров авто за спетую песенку или прочитанный стих Дед Мороз и Снегурочка подготовили специальные подарки.

Приятным сюрпризом стало участие в мероприятии Заслуженного артиста Татарстана Фирдуса Тямаева. Он с радостью принял участие в акции, поздравил всех татарстанцев с Новым годом и призвал соблюдать правила дорожной безопасности.

В Зеленодольском районе Дед Мороз подарил участникам дорожного движения световозвращающие жилеты.

#гибдд рт
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