На дорогах Татарстана автоинспекторы и Дед Мороз раздавали водителям подарки

фото: республиканская Госавтоинспекция

Необычную акцию на дорогах Татарстана провели автоинспекторы, работники ГБУ «БДД» вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Они напомнили участникам дорожного движения о соблюдении ПДД.

К примеру, в Верхнем Услоне водителям вручили подарки, сделанные юными верхнеуслонцами, а также полезные автомобильные принадлежности, памятки и световозвращатели.

Для маленьких пассажиров авто за спетую песенку или прочитанный стих Дед Мороз и Снегурочка подготовили специальные подарки.

Приятным сюрпризом стало участие в мероприятии Заслуженного артиста Татарстана Фирдуса Тямаева. Он с радостью принял участие в акции, поздравил всех татарстанцев с Новым годом и призвал соблюдать правила дорожной безопасности.

В Зеленодольском районе Дед Мороз подарил участникам дорожного движения световозвращающие жилеты.