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На дорогах РТ с начала года произошло 44 ДТП с участием детей
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За 2 месяца 2023 года в Татарстане произошло 44 аварии с участием детей. В ДТП погибли 3 ребенка, травмы получили 49 детей. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал главный Госавтоинспектор республики Рустем Гарипов.
«По сравнению с тем же периодом прошлого года, с участием детей произошло на 7 ДТП больше. Погибло в этом году на 1 ребенка больше, ранено на 11 детей больше», – сказал он.
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