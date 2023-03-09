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Происшествия 9 марта 2023 15:30

На дорогах РТ с начала года произошло 44 ДТП с участием детей

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За 2 месяца 2023 года в Татарстане произошло 44 аварии с участием детей. В ДТП погибли 3 ребенка, травмы получили 49 детей. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал главный Госавтоинспектор республики Рустем Гарипов.

«По сравнению с тем же периодом прошлого года, с участием детей произошло на 7 ДТП больше. Погибло в этом году на 1 ребенка больше, ранено на 11 детей больше», – сказал он.

#гаи #дети
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