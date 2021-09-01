На дорогах России появятся дорожные знаки «Фотовидеофиксация»

С 1 сентября на дорогах России началась замена табличек, предупреждающих о камерах фотовидеофиксации (8.23), на новый знак «Фотовидеофиксация». Как рассказали в ГИБДД, он информирует водителей о контроле на трассе в целом (6.22).

Теперь таблички у каждой из камер будут заменены едиными знаками, которые будут находиться в начале пути без уточнения конкретного расстояния до начала контроля. Таким образом, если раньше при 10 камерах на дороге водитель мог увидеть 10 табличек, с 1 сентября предупреждение не будет устанавливаться у каждой из них.

«Его могут установить на въезде в населенный пункт, при этом фиксация будет происходить на всей территории», — отмечает РИА Новости.

В ГИДД рассчитывают, что нововведение сократит количество дорожных знаков. Так, только в Москве будет убрано примерно 700 табличек.

