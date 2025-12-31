news_header_top
Общество 31 декабря 2025 09:36

На дорогах Казани за сутки поймали семерых пьяных водителей

За прошедшие сутки на дорогах Казани поймали семь пьяных водителей, а также трех водителей без прав. Об этом сообщает ГАИ Казани.

Произошли 2 ДТП, в которых пострадали люди. В первом случае водитель наехал на пешехода, пока тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Во втором – пешеход переходил дорогу в не разрешенном для этого месте, его сбило авто.

Всего же за прошедшие сутки жители города 230 раз сообщали об авариях, из которых были официально оформлены 105. Из них случаев, где машина была повреждена, – 48. Всего же в полицию по подозрению в преступлениях доставлены были 8 человек.

