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На дорогах Казани за день сбили двух школьников
В Казани за сутки сбили двух школьников на пешеходных переходах. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.
Так, накануне в районе полудня 57-летний водитель «Лада», следуя по улице Азата Аббасова, не уступил дорогу и на зебре сбил 11-летнего ребенка.
Позднее, в шесть часов вечера, 45-летний водитель Renault, не уступил дорогу пешеходу напротив дома №2 по улице Мавлютова, в результате чего сбил 12-летнего ребенка-велосипедиста. В ведомстве отметили, что школьник переходил дорогу на зебре, не спешившись.
В результате ДТП оба школьника получили травмы различной степени тяжести, после осмотра медиков их отпустили домой.
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