На дорогах Казани уменьшилось число ДТП с грузовым авто

С начала года в Казани произошло 22 ДТП с участием грузового транспорта, в которых погиб один человек, еще 27 пострадали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Казани.

Так, 20 июня на Кировской Дамбе в Казани водитель грузового автомобиля КамАЗ нарушил дистанцию и столкнулся с пассажирским автобусом.

«В результате пострадали 41-летний водитель КамАЗа и 42-летняя пассажирка автобуса», – сообщил начальник отделения технадзора Госавтоинспекции Казани Павел Назаров.

Согласно статистике ведомства, количество ДТП с участием грузовиков сократилось на десять случаев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда было зарегистрировано 32 ДТП с одним погибшим и 37 c пострадавшими. За весь прошлый год произошло 56 ДТП с участием грузового транспорта, в которых погибло четыре человека.

С 24 июня по 3 июля автоинспекторы провели профилактическое мероприятие «Грузовой транспорт». Особое внимание сотрудников было уделено водителям грузовых автомобилей. Не ушли от ответственности и грубые нарушители ПДД: любители пьяной езды, лишенные или не имеющие права управления.