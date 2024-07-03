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На дорогах Казани уменьшилось число ДТП с грузовым авто
С начала года в Казани произошло 22 ДТП с участием грузового транспорта, в которых погиб один человек, еще 27 пострадали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Казани.
Так, 20 июня на Кировской Дамбе в Казани водитель грузового автомобиля КамАЗ нарушил дистанцию и столкнулся с пассажирским автобусом.
«В результате пострадали 41-летний водитель КамАЗа и 42-летняя пассажирка автобуса», – сообщил начальник отделения технадзора Госавтоинспекции Казани Павел Назаров.
Согласно статистике ведомства, количество ДТП с участием грузовиков сократилось на десять случаев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда было зарегистрировано 32 ДТП с одним погибшим и 37 c пострадавшими. За весь прошлый год произошло 56 ДТП с участием грузового транспорта, в которых погибло четыре человека.
С 24 июня по 3 июля автоинспекторы провели профилактическое мероприятие «Грузовой транспорт». Особое внимание сотрудников было уделено водителям грузовых автомобилей. Не ушли от ответственности и грубые нарушители ПДД: любители пьяной езды, лишенные или не имеющие права управления.
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