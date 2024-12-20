На дорогах Казани образовались 9-балльные пробки

Сегодня вечером столица Татарстана оказалась буквально парализована девятибалльными пробками. Помимо этого, на дорогах Казани зафиксировано порядка 10 ДТП. Об этом следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

Движение на центральных улицах города замедлилось до минимума, а многие водители оказались в заторах на несколько часов. Крупные заторы также образовались на Мамадышском тракте, проспекте Победы, Аграрной улице и на участке в сторону Дербышек.