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Происшествия 2 апреля 2025 08:42

На дорогах Казани автоинспекторы поймали шесть пьяных водителей за сутки

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За последние сутки на дорогах Казани автоинспекторы поймали шесть водителей, которые сели за руль, будучи пьяными. Кроме того, произошло три ДТП, в которых травмы получили три человека. К счастью, погибших нет.

По данным Госавтоинспекции, всего за сутки поступило 183 сообщения о ДТП. Автоинспекторы поймали четырех водителей, которые управляли автомобилем без прав. По подозрению в совершении преступлений в территориальные отделы полиции доставлено три человека.

#дтп в казани #госавтоинспекция
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