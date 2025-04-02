На дорогах Казани автоинспекторы поймали шесть пьяных водителей за сутки

За последние сутки на дорогах Казани автоинспекторы поймали шесть водителей, которые сели за руль, будучи пьяными. Кроме того, произошло три ДТП, в которых травмы получили три человека. К счастью, погибших нет.

По данным Госавтоинспекции, всего за сутки поступило 183 сообщения о ДТП. Автоинспекторы поймали четырех водителей, которые управляли автомобилем без прав. По подозрению в совершении преступлений в территориальные отделы полиции доставлено три человека.