На доработку пассажирского самолета Ил-114 направят 498,96 млн рублей

Объединенная авиастроительная корпорация (входит в госкорпорацию «Ростех») получит 498,96 млн рублей в качестве взноса РФ в уставной капитал предприятия на доработку самолета Ил-114. Распоряжение, подписанное Премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации.

«Предоставить в 2024 году из федерального бюджета ПАО „Объединенная авиастроительная корпорация“ <...> в качестве взноса РФ в уставный капитал акционерного общества, в том числе для осуществления последующих взносов в уставные капиталы (вкладов в имущество, не увеличивающих уставные капиталы) дочерних обществ, в целях финансирования затрат по доработке самолета Ил-114 <...>», – сказано в документе.

Согласно распоряжению, результатом предоставления бюджетных инвестиций должны стать свидетельства о годности комплектующих изделий по итогам дополнительных сертификационных работ в отношении не менее 3 модернизируемых систем Ил-114-300 не позднее 31 декабря 2025 года.

Ил-114 – семейство ближнемагистральных пассажирских самолетов для местных авиалиний. Новый Ил-114-300 совершил успешный первый полет в декабре 2020 года.