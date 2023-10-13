На дополнительные выборы депутатов в муниципалитетах Татарстана выдвинуто 13 кандидатов

В Татарстане 10 декабря пройдут дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления. В настоящее время выдвинуто 13 кандидатов. Об этом сообщил председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев на заседании президиума Государственного Совета РТ.

«В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов представительных органов местного самоуправления на 10 декабря в 15 районах республики назначены дополнительные выборы 29 депутатов. В настоящее время выдвинуто пять кандидатов в Верхнеуслонском районе, четыре — в Ютазинском и три — в Тукаевском. Есть самовыдвиженец в Агрызском районе», — рассказал глава Центральной избирательной комиссии.

Два мандата замещаются в городских поселениях — Нурлате и Нижнекамске, 27 мандатов — в Агрызском, Аксубаевском, Альметьевском, Апастовском, Верхнеуслонском, Дрожжановском, Елабужском, Зеленодольском, Кукморском, Лениногорском, Менделеевском, Тукаевском и Ютазинском районах.

Выборы проводят 15 территориальных избирательных комиссий, голосование будет однодневным. В его проведении задействуют 33 участковые избирательные комиссии с общим составом 280 человек, отметил Кондратьев.

«На сегодня численность избирателей, которые имеют право проголосовать в этих округах, составляет 16 473 человека, или 0,56% от общего количества избирателей республики», — уточнил он.

В настоящее время идет период выдвижение кандидатов в депутаты, который продлится до 22 октября. «О проведении мероприятий по выдвижению кандидатов территориальные избирательные комиссии уведомили региональные отделения партий ЛДПР, „Единая Россия”, „Справедливая Россия”, „Коммунистическая партия РФ” и „Партия Дела”», — заметил председатель ЦИК.

На муниципальных выборах избиратели смогут проголосовать досрочно с 29 ноября по 5 декабря в территориальных избирательных комиссиях, с 6 по 9 декабря — в участковых комиссиях.

«Особенность кампании в том, что голосование на дополнительных выборах 10 декабря состоится в период назначения Советом Федерации выборов Президента России, — сказал Кондратьев.— Подготовка к выборам идет в штатном режиме».

По мнению Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина, недооценивать такие, на первый взгляд, небольшие и немассовые, выборы нельзя. «К таким выборам нужно подходить ответственно. Выборы есть выборы, там всегда бывают победители и проигравшие. К этому тоже надо быть морально готовыми. Но избирательным правом должен воспользоваться каждый человек и каждая партия», — заявил он.

Глава парламента подчеркнул, что кампания по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления должна пройти честно и легитимно.

В марте 2024 года состоятся выборы Президента России, а в сентябре — выборы депутатов Государственного Совета Татарстана. В 2025 году пройдут выборы Раиса РТ и муниципальных депутатов, в 2026 году — депутатов Государственной Думы.