На дополнительные средства в объеме 1 млрд рублей в Татарстане отремонтируют 66 км дорог

Дополнительно выделенные федеральные средства в объеме 1 млрд рублей Татарстан направил на ремонт 66,7 километра автодорог в 16 муниципалитетах, в том числе в Алексеевском, Актанышском, Кукморском, Спасском и Черемшанском районах. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Выбраны очень важные для региона объекты, поскольку они обеспечивают подъезд к сельским населенным пунктам и часть из них входит в опорную сеть Татарстана», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

В частности, например, ремонтируется участок автодороги Алексеевское — Высокий Колок с 16,9 по 18,3 км в Алексеевском районе и отрезки дороги Алексеевское — Высокий Колок — Базяково — Тукай с 3,6 по 8,4 км в Алексеевском районе и с 23,9 по 26,4 км в Спасском районе. Работы уже завершаются, сдать объекты в эксплуатацию планируется до 30 ноября.

По этим дорогам обеспечивается подъезд к Болгару, на территории которого находится Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник. В следующем году здесь пройдут мероприятия, посвященные празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

Дополнительные федеральные средства в размере 30 млрд рублей выделены 84 субъектам РФ по программе «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения». Соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов заключены между Росавтодором и регионами.

На эти средства в России планируется привести к нормативному состоянию более тысячи участков дорог общей протяженностью свыше 2 тыс. километров. Это социально значимые трассы и магистрали, а также участки улично-дорожной сети. Площадь укладки дорожного покрытия в 84 субъектах РФ достигнет 17,7 млн кв. метров.

В рамках федеральной поддержки ряд трансфертов выделяется и на исполнение национального проекта «Безопасные качественные дороги». В частности, в этом году на мероприятия регионального проекта «Дорожная сеть» Татарстан получил 9 млрд 112 млн рублей. Средства направлены на дорожные работы на 30 объектах. Ремонт выполнен на 70%.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года в соответствии с «майским» указом Президента РФ Владимира Путина. За два прошедших года по нацпроекту обновили более 478 километра дорог республики.

Фотографии пресс-службы Миндортранса РТ. На фото — ремонт участка дороги Алексеевское — Высокий Колок — Базяково — Тукай с 3,6 по 8,4 км в Алексеевском районе.