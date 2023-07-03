На Донецком направлении успешно отразили 9 атак ВСУ

В Минобороны РФ заявили, что группировка российских войск за минувшие сутки отразила 9 атак ВСУ на донецком направлении, сообщает ТАСС.

Атаки были успешно отражены в районах населенных пунктов Золотаревка, Водяное, Первомайское и Клещиевка.

Потери противника за сутки составили до 260 украинских военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 5 пикапов, гаубица M109 и САУ «Гвоздика».