На Донбасс отправится более 80 тонн гуманитарной помощи из Татарстана

Более 80 тонн гуманитарной помощи жителям ЛНР и ДНР отправится из Татарстана. Колонну из шести фур будут сопровождать военнослужащие ГУ МЧС России по РТ и сотрудники МЧС Татарстана.

«Груз был собран по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова. Большую работу по сбору гуманитарной помощи проделали сотрудники Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ, разных предприятий и организаций. Все на добровольной основе, все идет от души», – сказал замначальника ГУ МЧС России по РТ Ильдар Гибадуллин.

Фото: © Владимир Васильев/ ИА «Татар-информ»

Перед тем, как отправиться в ЛНР и ДНР, весь груз был собран на территории филиала казанского торгового дома. Большое складское помещение позволило вместить в себя все необходимое для нуждающихся жителей Донбасса – товары личной гигиены, одежда и продукты – рис, гречка, макароны, сахар, чай, тушенка и многое другое.

«Эти люди сейчас больше всего нуждаются в продуктах питания и предметах первой необходимости. Вы все прекрасно видите, что там очень мало магазинов, большинство из них закрыты», – отметил замначальника ведомства.

Фото: © Владимир Васильев/ ИА «Татар-информ»

Груз отправится в распределительный центр Белгородской области и уже оттуда его перенаправят на Донбасс.

«Я уже лет 15 работаю водителем, не раз мне приходилось возить подобный ценный груз. Конечно же, чувствуется большая ответственность», – рассказал водитель фуры, перед тем как поехать в Белгородскую область.

Стоит отметить, что это вторая отправка гуманитарной помощи из Татарстана. В конце февраля груз весом 60 тонн отправили в Ростовскую область и Ставропольский край, в пункты временного размещения жителей, переехавших из ДНР и ЛНР.