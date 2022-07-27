На доме Хании Фархи в Казани жильцы установили мемориальную доску

К пятилетию со дня смерти народной артистки Татарстана Хании Фархи в Казани открыли посвященную ей мемориальную доску. Памятник появился по инициативе жителей дома №57 по улице Дубравная, в котором певица проживала в последние годы.

«Соседи Хании апа обратились с пожеланием установить мемориальную доску. Мы поддержали эту идею и осуществили ее в короткие сроки. Финансовую сторону взяли на себя жители этого дома, супруг Габдулхай Биктагиров и ребята из ансамбля „Байрам“», — рассказал корреспонденту «Татар-информа» бывший администратор и ведущий ансамбля Раиль Нуриев.

На памятной доске на татарском и русском языках сделана надпись: «В этом доме с 2005 по 2017 год жила Примадонна татарской и башкирской эстрады».

В церемонии открытия участвовали Габдулхай Биктагиров, дочери певицы Алсу и Алия со своими семьями, родные и близкие Хании Фархи. Утром они посетили могилу артистки на Ново-Татарском кладбище, возложили цветы. Имам Галеевской мечети Рамиль Мингараев прочитал суры из Корана.

Памятные мероприятия проходят также на малой родине Хании Фархи — в ее музее в селе Верхние Татышлы в Башкортостане. В этот день артистку вспоминали родные, а также зрители, рассказала сестра певицы Фируза Ибатуллина.

«К сожалению, не смогла приехать на открытие памятной доски. Здесь я провела Коръэн ашы, сегодня мы вспоминаем сестру молитвами... С десяти утра в Татышлы звучат ее песни. Любимые зрители с цветами приходят к ее памятнику, заходят в музей», — рассказала она.

Популярная артистка татарской эстрады Хания Фархи скоропостижно скончалась 27 июля 2017 года, находясь на отдыхе в родной деревне Верхняя Салаевка Татышлинского района РБ. Певицу госпитализировали с сердечным приступом, но по дороге в больницу она скончалась.