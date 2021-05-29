На доме в Печищах, где вырос Герой России Алексей Козин, установили мемориальную доску

На доме в деревне Печищи Верхнеуслонского района Татарстана, где вырос Герой России лейтенант Алексей Козин, сегодня установили мемориальную доску. Торжественное событие состоялось при участии матери танкиста — Ларисы Козиной, военнослужащих казанского отдельного отряда специального назначения «Барс» Приволжского округа войск национальной гвардии РФ, сотрудников Управления Росгвардии по РТ и представителей администрации Верхнеуслонского района Татарстана.

Алексею Козину 28 мая этого года исполнилось бы 45 лет. Его мать Лариса Александровна поделилась воспоминаниями о сыне, заметив, что он был долгожданным и поздним ребенком.

«Алеша рос таким же сорванцом, как все мальчишки. Любил широкую долину, сады со вкусными яблоками, любил ходить на водопад. Еще у него было любимое место на Волге — лавочка, там как на ладони было видно всю Волгу, пароходы, закаты. Он прижимался ко мне и по-детски выражал свой восторг <...> Любил собирать грибы, ягоды. Он любил Печищи», — рассказала Лариса Козина.

По воспоминаниям матери, во время учебы в Казанском военном танковом училище юноше дали прозвище «Командир». «Я гордилась своим сыном. Стройный, красивый, подтянутый. Человек слова», — отметила Козина.

По окончании Казанского военного танкового училища офицерскую службу уроженец Печищ продолжил в 100-й дивизии оперативного назначения Северо-Кавказского округа внутренних войск МВД России.

Козина также рассказала о поездке в Республику Дагестан, где в сентябре 2019 года она приняла участие в торжественной церемонии открытии бюста Алексея, который героически защищал райцентр Новолакское от нападения боевиков.

В бою, состоявшемся 5 сентября 1999 года, танк Т-62 благодаря мужеству и отваге его командира лейтенанта Козина надолго стал непреодолимой преградой для участников незаконных вооруженных формирований, пытавшихся захватить поселок.

«Его танк держал оборону в конце села. Грамотно подавал команды лейтенант Алексей, которому было всего 22 года. Экипаж из четырех танкистов уничтожал одну точку за другой. Танк маневрировал, уходя от атаки и нанося удары, однако силы были неравны. Когда танк загорелся, он отправил трех бойцов отступать в тыл, а сам сказал: „Нет! Танк я не брошу, за мной придет подмога“», — рассказала о подвиге героя его мама.

По словам Козиной, сын знал, что гибель неминуема, и решил следовать принципу офицерской чести. Обращаясь к молодому поколению, она попросила, чтобы они так же любили свою Родину, как любил Россию ее сын Алексей.

«Алексей мой шагнул в бессмертие, и я всеми силами стараюсь увековечить его память», — подчеркнула мать героя.

Ларисе Козиной предоставили почетное право открыть мемориальную доску. Собравшиеся возложили цветы к мемориальной доске на доме Героя России Алексея Козина.

С момента создания Росгвардии Лариса Александровна не остается без внимания сотрудников и военнослужащих ведомства. Забота о матери героически погибшего земляка давно стала для них доброй традицией. Росгвардейцы, в том числе и военнослужащие отряда, где хранится личное дело лейтенанта Алексея Козина, регулярно интересуются ее социально-бытовыми проблемами и оказывают помощь в решении наболевших вопросов.

К присутствующим также обратился заместитель главы Верхнеуслонского района Сергей Осянин.

«Открывается еще одна важная страница в истории нашей земли. Защита Родины — это не просто священный долг каждого мужчины, это веление сердца. У каждого человека своя судьба. Алексей, совершая свой подвиг, идя на смерть, наверное, думал о маме, об этих горах, потому что земля родная дает человеку силы, чтобы пройти жизненные испытания», — отметил заместитель руководителя муниципалитета.

Осянин подчеркнул, что открытие мемориальной доски необходимо не только родственникам, но и представителям молодого поколения. «Дорогие ребята, вы сегодня должны понимать, что вы участвуете в одном из элементов закладки фундамента будущего нашей страны и района. Потому что память о прошлом, память о герое — это залог стабильного, мирного будущего», — сказал оратор.

Алексей Козин родился в Казани 28 мая 1976 года. После окончания средней школы поступил в Казанский авиационный техникум. Выпускник Казанского филиала Челябинского танкового института, свою офицерскую службу начал в 93-м механизированном полку 100-й дивизии оперативного назначения Северо-Кавказского округа внутренних войск МВД России. В июле 1999 года убыл в Дагестан, где принимал участие в специальных операциях по патрулированию административной границы с Чечней.

5 сентября 1999 года подразделение, которому был придан танк с бортовым номером 015 под командованием лейтенанта Алексея Козина, выдвинулось на боевое задание в Новолакский район Дагестана. Около селения Дучи колонна была обстреляна и приняла бой. Боевики устроили настоящую охоту за танком, но экипаж постоянно менял огневые позиции и сумел изрядно потрепать противника. И лишь когда участники незаконных военных формирований выстрелили из гранатомета, танк содрогнулся от прямого попадания. Противник продолжал атаковать танкистов. Оценив обстановку, лейтенант Козин приказал подчиненным отойти в тыл, а сам остался прикрывать их отход. Пуля снайпера оборвала жизнь молодого офицера.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента РФ от 12 ноября 1999 года Алексей Козин был удостоен звания Героя Российской Федерации (посмертно).

Лейтенант Алексей Козин навечно зачислен в списки личного состава отдельного отряда специального назначения «Барс» Приволжского округа ВНГ России.

В Казани именем Алексея Козина названа улица в Ново-Савиновском районе. Именем Алексея Козина названа также казанская гимназия №7, где учился герой. В октябре 2019 года на территории гимназии был установлен мемориальный бюст Алексея Козина, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».