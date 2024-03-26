Фото: АО «Новый канал»

История любви султана Сулеймана и его жены красавицы Хюррем взбудоражила сердца миллионов зрителей по всему миру. В основу сценария легло несколько исторических романов и средневековых документов. На протяжении четырех сезонов телезрители более чем 50 стран с замиранием сердца следили за событиями, которые разворачиваются во дворце Топкапы. История любви, ставшая легендой. Блестящая жизнь. Неугасающие страсти.

Амбиции, ведущие к смерти. Предательство, разрушающее чужие судьбы. Меняющие прошлое и творящие настоящее могущественные султаны и визири, шехзаде и паши.

Несмотря на все дворцовые интриги, убийства и трагедии, именно романтические линии остаются движущей силой «Великолепного века». Мы предлагаем вам снова насладиться загадочным образом страны из восточной сказки, запутанным мелодраматическим сюжетом, чувственной музыкой и проникнуться настоящим восточным колоритом.

Фото: АО «Новый канал»

Для тех, кто еще не видел сериал или забыл, о чем он, кратко напомним: благодаря красоте, мудрости, чувству юмора и острому уму попавшей в рабство славянской наложнице Александре удалось влюбить в себя султана Сулеймана. После принятия ислама она получила имя Хюррем. Она была не только прекрасной обольстительницей, но мудрой и образованной женщиной: поставила на карту свою жизнь и будущее – и получила статус законной жены. Иначе так и оставалась бы наложницей до конца своих дней.

Этот брак между рабыней и правителем стал беспрецедентным для Османской империи ХVI века. Безусловно, это не устраивало родственников и приближенных султана, которым за несогласие с коварной Хюррем приходилось платить собственными жизнями.

На долю Хюррем выпало немало испытаний, ее путь к счастью был долог, она всегда действовала быстро, порой жестко, даже жестоко, ведь только так можно было удержать власть и сердце султана.

30 марта в 19:00

на Dомашний возвращается

легендарная историческая драма

«Великолепный век»

Производство: Турция, «Tim's Productions»

Продюсер: Нермин Эроглу

Режиссеры-постановщики: Дурул Тайлан, Ягмур Тайлан

Авторы сценария: Мерал Окай

Операторы-постановщики: Эрджан Оскан, Бурак Канбир, Айдын Сариоглу

Художники-постановщики: Нилуфер А. Гиритлиолу, Зафер Каниылмаз

Композитор: Фахир Атакоглу

В ролях: Халит Эргенч, Мерьем Узерли, Небахат Чехре, Окан Ялабык, Нур Феттахоглу, Бурак Озчивит, Сельма Эргеч, Арас Булут Ийнемли и другие.

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