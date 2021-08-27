На Dомашнем состоится премьера многосерийной турецкой мелодрамы «Любовь Мерьем»

С 4 сентября в 19.00 на телеканале Dомашний начинается премьерный показ многосерийной турецкой мелодрамы «Любовь Мерьем». Главные роли в картине исполнили Фуркан Андыч и Айча Айшин Туран.

С началом осени на Dомашнем жаркие турецкие страсти не только не кончаются, но и вспыхивают с новой силой — безумная любовь, коварные интриги и вихрь эмоций только в новом турецком сериале «Любовь Мерьем».

Молодая красавица Мерьем безумно любит своего жениха Октая — успешного прокурора с блестящими перспективами. Она готова ради любимого буквально на все, считая его лучшим мужчиной в мире, и не знает границ своей страсти.

Однако Октай оказывается не таким уж принцем, каким его представляла Мерьем — однажды ночью он сбивает молодую женщину и скрывается с места аварии... Пострадавшая умирает, а полиция начинает искать виновника, сужая круги... Чтобы спасти карьеру и молодость любимого, Мерьем решает взять вину на себя... Октай принимает ее жертву и уверяет, что сможет добиться минимального наказания... Но в итоге Мерьем садится в тюрьму, получив клеймо убийцы... Пока Октай продолжает строить карьеру, Мерьем теряет все…

Когда Мерьем выходит из тюрьмы, от нее отворачиваются все, а жених погибшей девушки Саваш, наследник огромной торговой империи, открывает на нее охоту, чтобы отомстить убийце своей возлюбленной...

Узнает ли Саваш правду? ... Сможет ли он простить Мерьем? И что сделает Октай, чтобы спасти ту, которая ради него пожертвовала всем? …

Самые яркие краски Турции, самые жаркие эмоции и самые пылкие чувства этой осенью только на Dомашнем!

Количество серий: 30

Хронометраж серии: 48 минут

Производство: TMC Film

Режиссер: Мустафа Шевки Доган

В ролях: Фуркан Андыч, Айча Айшин Туран, Джемал Токташ, Ачелья Топалоглу и другие.