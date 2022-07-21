На Dомашнем состоится премьера многосерийной мелодрамы «Как долго я тебя ждала»

На телеканале Dомашний 25 июля в 19:00 состоится премьера многосерийной мелодрамы «Как долго я тебя ждала». Главные роли в картине исполнили Евгения Нохрина и Дмитрий Блажко.

В центре сюжета – история любви длиною в жизнь, которая прошла через множество испытаний… Жанна и Роман собирались пожениться и искренне любили друг друга. Но Романа подставили и ему грозит срок, так решил отец Жанны, который работает в полиции и против брака влюбленных… Тогда Жанна ради спасения любимого соглашается выйти замуж за криминального авторитета Славу… Роман воспринимает это как предательство, и сгоряча женится на другой… Но оба понимают, что любовь жива…

Смогут ли Рома и Жанна снова быть вместе?.. Полюбит ли Жанна мужа-бандита или сможет дождаться своего любимого Рому?.. И что сделает Слава, если узнает, что его жена любит другого?..

Количество серий: 20

Хронометраж серии: 48 минут

Производство: Киевтелефильм

Режиссер-постановщик: Валерий Ибрагимов

Оператор-постановщик: Артем Козырев

Сценарист: Яна Романенко

Художник-постановщик: Александр Уколов

Продюсеры: Валентин Опалев, Павел Карван

В ролях: Евгения Нохрина, Александр Мохов, Дмитрий Блажко, Олеся Жураковская, Алексей Зубков, Светлана Зельбет, Сергей Векслер, Ирина Мохова, Людмила Нильская, и другие.