На «Dомашнем» состоится премьера криминальной мелодрамы «Мой мужчина, моя женщина»

7 июня на телеканале Dомашний состоится премьера 12-серийной криминальной мелодрамы «Мой мужчина, моя женщина». Сериал будет идти по будням в 19.00. В главных ролях Дарья Егоркина, Павел Вишняков и Прохор Дубравин.

По вине Павла сгорает дом его клиента Сергея, сам он серьезно травмируется. Чтобы оплатить долг и спасти мужа от тюремного срока, жена Павла Вера становится суррогатной матерью для бездетных Олега и Татьяны. Родив и с болью в душе отдав ребенка, она узнает, что Татьяна умерла… Олег умоляет Веру стать для дочки няней и на время переехать к нему… Вскоре Вера понимает, что небезразлична своему нанимателю…

Что ждет Веру: найдет ли она в себе силы расстаться с ребенком и его законным отцом или останется и станет Олегу настоящей женой? Действительно ли Олег ее любит, или просто пытается таким способом решить свои проблемы? И что предпримет Павел, чтобы удержать жену?...

Дарья Егоркина: «„Мой мужчина, моя женщина“ — это сериал про женщин, которые живут по инерции. Они уверяют себя, что счастливы, даже если это не так. И как обычно, не было бы любви и счастья, если бы не случилось несчастье. Эта история про людей, которые встретились благодаря несчастному случаю и ожили. Увидели мир под другим углом, и все заиграло новыми красками...»

Количество серий: 12

Хронометраж серии: 48 минут;

Производство: IVORY films;

Режиссер: Сергей Толкушкин;

В ролях: Павел Вишняков, Дарья Егоркина, Прохор Дубравин, Олеся Власова, Ксения Мишина, Людмила Загорская, Игорь Петрусенкоя, Святослав Тарасов, Вячеслав Коваль, Римма Тышкевич и другие.