На Dомашнем с 27 января стартует премьера турецкой драмы «Доброта»

Фото: АО Новый Канал

На канале Dомашний разгораются новые страсти! 27 января в 19:00 состоится премьера турецкой драмы «Доброта». Главные роли исполнили Хатидже Шендиль, Сара Кутлубей и Исмаил Демирджи.

Неслихан и Мурат познакомились на работе: он — обычный клерк, она — руководитель компании. Их любовь развивалась стремительно и была взаимной. Молодые люди поженились, несмотря на сопротивление матери девушки — Мурат неровня её дочери.

Неслихан казалось, что она очень счастлива: у неё чудесный муж и двое прекрасных детей. Отстраненность супруга, отсутствие той искры и нежности, которая была первые годы их брака, списывала на усталость и загруженность мужа, пока не стала свидетельницей сцены предательства. Как выяснилось, он обманывал её долгие годы. Неслихан не намерена прощать и решилась отомстить обидчикам. Получится ли у неё забыть о прежних чувствах или воспоминания о прошлом окажутся сильнее?

«Доброта»:

с 27 января в 19:00

Премьера на Dомашнем!

Фото: АО Новый Канал

Неслихан Караджакая — мать и жена (актриса Хатидже Шендиль)

Неслихан много лет счастлива с Муратом, за которого вышла вопреки сопротивлению матери. Многие мечтают о такой жизни: роскошный дом, любящий муж, прекрасные дети — сын Бату и дочка Нехир. Отношения с Муратом с годами стали холоднее, но она старалась этого не замечать. Мягким характером и эмпатией, присущей Неслихан, пользуются окружающие. Именно её желание помогать всем вокруг привело к тому, что она сама же пустила в дом человека, который впоследствии разрушил её жизнь.

Фото: АО Новый Канал

Мурат Караджакая — муж Неслихан, бизнесмен (актер Исмаил Демирджи)

Брак с Неслихан помог ему обрести высокую должность, статус, деньги и семью. Несмотря на шикарную жизнь, завёл роман на стороне. Осознавая, что после развода с Неслихан может потерять всё, показывает своё нутро. Из заботливого семьянина превращается в жестокого, эгоистичного и агрессивного человека.

Фото: АО Новый Канал

Дамла Эрденет — любовница Мурата (актриса Сера Кутлубей)

Женщина, которая не брезгует ничем, чтобы добиться желаемого. Безумно влюблена в Мурата и всеми способами пытается сделать так, чтобы он принадлежал только ей. Дамла подружилась с Неслихан, чтобы увести любовника из семьи, и даже поселилась у них в доме, когда пожаловалась «подруге», что ей негде жить. С легкостью манипулирует Неслихан и заставляет её сомневаться в верности супруга.

Фото: АО Новый Канал

Шахика Юджесой — мать Неслихан (актриса Перихан Саваш)

Властная женщина, которая устроила свою роскошную жизнь самостоятельно. Шихака сумела добиться больших высот в бизнесе. Пережила измену мужа, из-за чего перестала доверять мужчинам. Именно в этом кроется причина, почему она не верит в искренность Мурата с самого начала, пытаясь убедить дочь, что рано или поздно он ее предаст. Счастье Неслихан — приоритет для Шахики, она с самого детства делала всё, чтобы дочь ни в чем не нуждалась.

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