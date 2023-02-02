На Dомашнем 6 февраля стартует марафон премьер «Сказочные мелодрамы»

Последний месяц зимы – пора расцветать и погружаться в атмосферу любви и волшебства! На телеканале Dомашний с 6 февраля стартует премьерная линейка «Сказочные мелодрамы»!

Откроет линейку премьер 6 февраля в 19:00 мелодрама «По тонкому льду». В главных ролях – Ирина Шеянова, Михаил Гудошников и Андрей Горбачёв.

Вероника ведёт размеренную жизнь вместе с мужем и маленьким сыном. Отношения с Кириллом складываются, мягко говоря, не очень… Она вышла за него ради сына, который считает Кирилла своим отцом. Но настоящий отец мальчика погиб несколько лет назад при странных обстоятельствах.

Неожиданно в герое телерепортажа из далёкого уральского села она узнаёт своего возлюбленного – Андрея… Мужчина потерял память и совсем не помнит свою прошлую жизнь. Вероника решает в память об их былых чувствах помочь Андрею выяснить, что с ним произошло на самом деле. Шаг за шагом, восстанавливая цепочку событий, Вероника понимает, что «смерть» Андрея была кем-то спланирована…

Продолжит марафон премьер 7 февраля в 19:00 мелодрама «Случайный брак». В главных ролях – Александра Соловьёва, Илья Денискин и Максим Иванов.

Настя Кирсанова бежит от Тимофея, жениха, навязанного матерью, поэтому соглашается выйти замуж за малознакомого столичного мажора Дениса. Однако наутро карета превращается в тыкву, а жених – испаряется, оставив на память о себе только штамп в паспорте.

Настя пытается исправить досадную ошибку и безуспешно ищет Дениса... а со временем понимает, что влюбилась! Но толку-то: московский принц недосягаем, а Тимофей очень настойчив...

Только вот у судьбы, похоже, совсем другие планы. Иначе зачем она вновь сводит Настю и Дениса вместе?.. Есть ли у них шанс на настоящую любовь? И кого выберет Настя – случайного жениха или влюблённого в неё Тимофея?..

8 февраля в 19:00 зрительницы смогут увидеть мелодраму «Когда ты мама».

В главных ролях – Дарья Щербакова и Олег Назаров.

Стараясь угодить свекрови, Марина готова на всё – ведь её муж Евгений очень любит свою маму и не хочет её расстраивать. Они с Евгением прекрасная пара, только бездетная, а свекровь требует внуков и обвиняет во всём Марину. Пройдя все медицинские исследования, они решаются на ЭКО.

Свекровь хочет по-своему устроить судьбу сына и находит ему другую – молодую и здоровую Леночку. Только не знает, что та беременна от другого мужчины, который её бросил, и ей тоже нужно быстро найти себе мужа… Пока Марина занимается здоровьем, Евгений не теряет времени даром – план мамы срабатывает.

Марина, помогая маленькой потерявшейся девочке, попадает в дом к её отцу-одиночке Дмитрию. Она находит отдушину, посвящая всю себя девочке и вдохновляя Дмитрия найти в себе силы жить дальше…

9 февраля в 19:00 состоится премьера остросюжетной мелодрамы «Тонкая линия жизни». Главные роли исполнили Елена Радевич и Андрей Горбачёв.

Вера Лазарева работает кардиологом в клинике. Однажды к ней на приём приходит пожилой мужчина Василий Андреевич с жалобами на боли в сердце. Измученная домашними неурядицами, Вера выписала ему не тот препарат, который нужен, из-за чего пациент впадает в кому.

Вера не может признаться во врачебной ошибке, поскольку одна содержит малолетнего сына и пожилую мать. Она берёт на себя лечение Василия Андреевича, выбивает ему лучшую палату, покупает дорогие лекарства…

В город прилетает сын Василия Андреевича – Максим, и Вера влюбляется в него с первого взгляда. Вскоре она узнаёт неожиданную правду: Василий Андреевич – отец Веры, который ушёл из семьи много лет назад, а Максим – её брат… Жена Максима, чтобы исключить Веру из наследниц, делает все, чтобы доказать её вину…

Завершает неделю премьер 10 февраля в 19:00 мелодрама «Судьба на лестничной клетке». В главных ролях – Евгения Шипова и Владимир Курцеба.

Медсестра Соня Белова с двумя детьми переезжают в квартиру, которая досталась ей от покойной мамы, где буквально сразу начинаются конфликты с соседкой Настей.

Настя – полная противоположность Сони, она модная и современная, у нее свой интернет-канал, где она учит людей «правильно и красиво жить». Скоро между женщинами начинается настоящая война. В какой-то момент в конфликт вмешивается Кирилл, муж Насти. Он знакомится с Соней и понимает, что она очень хороший, добрый и порядочный человек. Их общение постепенно перерастает в нечто большее… Видит это и Настя. По совету своего любовника Ильи, она решает скомпрометировать Соню в глазах Кирилла… Реклама АО «Новый канал»