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Общество 9 ноября 2024 11:10

На должность замначальника экономической полиции назначили Николая Герасимова

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На должность заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ назначили Николая Герасимова.

Он будет курировать налоговый отдел, которым ранее руководил полковник Рафаэль Усманов.

Как стало известно «Татар-информу», его официально представили на минувшей неделе.

41-летний Герасимов имеет два высших образования. Карьеру в МВД начал еще в 2006 году, служил в Астраханской области под руководством министра внутренних дел по Татарстану Дамира Сатретдинова.

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