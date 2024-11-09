На должность замначальника экономической полиции назначили Николая Герасимова

На должность заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ назначили Николая Герасимова.

Он будет курировать налоговый отдел, которым ранее руководил полковник Рафаэль Усманов.

Как стало известно «Татар-информу», его официально представили на минувшей неделе.

41-летний Герасимов имеет два высших образования. Карьеру в МВД начал еще в 2006 году, служил в Астраханской области под руководством министра внутренних дел по Татарстану Дамира Сатретдинова.