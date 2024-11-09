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На должность замначальника экономической полиции назначили Николая Герасимова
На должность заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ назначили Николая Герасимова.
Он будет курировать налоговый отдел, которым ранее руководил полковник Рафаэль Усманов.
Как стало известно «Татар-информу», его официально представили на минувшей неделе.
41-летний Герасимов имеет два высших образования. Карьеру в МВД начал еще в 2006 году, служил в Астраханской области под руководством министра внутренних дел по Татарстану Дамира Сатретдинова.
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