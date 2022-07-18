На должность Управления строительства Челнов назначен Алексей Лашин

На должность начальника Управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития исполкома Набережных Челнов назначен Алексей Лашин. На аппаратном совещании его представил мэр Автограда Наиль Магдеев.

«Мы все его прекрасно знаем. Человек опытный, известный в городе строитель. Долгие годы работал в сфере строительства. Поэтому вместе с Айратом Ганиевым продолжит строительство социальных объектов, а также объектов жилого строительства», — отметил глава города.

«Ежегодно мы строим школы, ремонтируем объекты. Большая напряженная программа по капитальному ремонту жилых домов. В последние годы активно занимаемся строительством объектов образования. Только за последние семь лет построено практически семь новых школ, 20 детских садов», — напомнил Магдеев.

Магдеев пожелал успехов Лашину, отметив, что в Челнах всегда кипит стройка, «стоит пыль до потолка», а также поручил в срок сдать театр «Мастеровые», новую школу, пищеблоки в столовых и другие важные объекты.

«Город Набережные Челны — это город не только автомобилестроителей, но и строителей. Эта отрасль всегда доминировала в Челнах. Если в городе есть строительство, город живет», — заключил мэр.

Ранее Алексей Лашин курировал отдел строительства и инженерной инфраструктуры. До работы на этой должности он возглавлял Набережночелнинский территориальный отдел Главного инвестиционно-строительного управления РТ.