На должность прокурора Вахитовского района Казани назначена Олеся Соколова

Фото: Прокуратура РТ

Приказом Генпрокурора РФ на должность прокурора Вахитовского района Казани назначили советника юстиции Соколову Олесю Александровну, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Соколова Олеся родилась 13 ноября 1985 года в поселке Башмаково в Пензенской области. В 2007 году она окончила Пензенский государственный университет по специальности «юриспруденция».

На службу в органах Соколова поступила в 2009 году в должности помощника прокурора Авиастроительного района Казани.

До нового назначения Соколова Олеся работала в должности начальника отдела по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса прокуратуры РТ.

В 2017 году советник юстиции была награждена Грамотой Генпрокурора РФ, а в 2021 – знаком отличия «За верность закону» III степени.

Нового руководителя сегодня коллективу представил Илдус Нафиков.

Артур Абуталипов, ранее занимавший должность прокурора Вахитовского района Казани, теперь возглавляет прокуратуру Набережных Челнов.