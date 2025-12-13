news_header_top
Общество 13 декабря 2025

На должность первого зампрокурора РТ назначили Александра Чеховского

Фото: прокуратура Татарстана

В Татарстане на должность первого заместителя прокурора назначили 41-летнего Александра Чеховского. Информация об этом появилась на сайте Прокуратуры РТ.

Указ о его назначении подписал Владимир Путин еще 29 ноября.

Чеховской родился в 1984 году в Саратове. В 2007-м поступил на службу в органы прокуратуры. В том же году стал следователем прокуратуры Заволжского района Ярославля. За годы работы успел дослужиться до прокурора Ярославля. С 2022 по 2025 год работает на посту зампрокурора Татарстана. Награжден медалью Ягужинского.

