Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Управление по делам молодежи Набережных Челнов возглавила Лейсан Видинеева, которая до назначения в исполком занимала должность директора центра подростково-молодежных клубов «Подросток». Сегодня новый начальник управления была представлена коллективу.

Трудовая карьера Видинеевой начиналась с должности педагога-организатора городского центра детского творчества №1, затем она была назначена на должность замдиректора по воспитательной работе в школе №41.

Лейсан Видинеева зарекомендовала себя как ответственный работник, имеет благодарственные письма от мэра Автограда, Министерства по делам молодежи и спорту РТ, Управления по делам молодежи, а также благодарность от руководителя исполкома, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов.