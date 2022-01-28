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Общество
28 января 2022  15:49

Управление по делам молодежи Набережных Челнов возглавила Лейсан Видинеева

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Управление по делам молодежи Набережных Челнов возглавила Лейсан Видинеева
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Управление по делам молодежи Набережных Челнов возглавила Лейсан Видинеева, которая до назначения в исполком занимала должность директора центра подростково-молодежных клубов «Подросток». Сегодня новый начальник управления была представлена коллективу.

Трудовая карьера Видинеевой начиналась с должности педагога-организатора городского центра детского творчества №1, затем она была назначена на должность замдиректора по воспитательной работе в школе №41. 

Лейсан Видинеева зарекомендовала себя как ответственный работник, имеет благодарственные письма от мэра Автограда, Министерства по делам молодежи и спорту РТ, Управления по делам молодежи, а также благодарность от руководителя исполкома, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов.

 

#Набережные Челны
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