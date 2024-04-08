На должность главы Прикамского управления Минэкологии РТ назначен Камиль Назмиев

Начальником Прикамского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ в Набережных Челнах назначен экс-руководитель исполкома Нижнекамска Камиль Назмиев. Нового главу управления на аппаратном совещании представил мэр Автограда Наиль Магдеев.

«Есть неплохой управленческий опыт», — прокомментировал назначение мэр города.

На этом посту Камиль Назмиев сменил Наиля Гарипова, который возглавлял Прикамское управление с 2013 года. Наиль Магдеев поблагодарил уходящего чиновника за плодотворную работу.

Назмиев возглавлял исполком Нижнекамска с октября 2022 года, ушел в отставку в ноябре 2023-го.

Сегодня его представили новому коллективу.

«Работы много, она непростая, интересная, очень важная и нужная для всех жителей Закамья. Пожелаем вам успехов», — заметил мэр.