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На должность главы Прикамского управления Минэкологии РТ назначен Камиль Назмиев
Начальником Прикамского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ в Набережных Челнах назначен экс-руководитель исполкома Нижнекамска Камиль Назмиев. Нового главу управления на аппаратном совещании представил мэр Автограда Наиль Магдеев.
«Есть неплохой управленческий опыт», — прокомментировал назначение мэр города.
На этом посту Камиль Назмиев сменил Наиля Гарипова, который возглавлял Прикамское управление с 2013 года. Наиль Магдеев поблагодарил уходящего чиновника за плодотворную работу.
Назмиев возглавлял исполком Нижнекамска с октября 2022 года, ушел в отставку в ноябре 2023-го.
Сегодня его представили новому коллективу.
«Работы много, она непростая, интересная, очень важная и нужная для всех жителей Закамья. Пожелаем вам успехов», — заметил мэр.
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.
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