В Менделеевске сообщили о новом кадровом решении

В Менделеевске на должность директора культурно-выставочного центра «Атмосфера» назначена Миляуша Канипова. На деловом понедельнике об этом объявила заместитель главы города Лейсан Галеева.

Миляуше Каниповой 31 год, она уроженка Менделеевского района РТ — родилась в селе Бизяки.

В 2017 году окончила с отличием Казанский государственный энергетический университет. Окончила также Малую академию государственного управления КФУ, а в 2019-м — Университет управления ТИСБИ по направлению «Менеджмент в сфере культуры».

Свою трудовую деятельность начала в должности инженера в Менделеевских районных электрических сетях. С 2021 года работает директором муниципального бюджетного учреждения культуры «РДК „Юность “ ».

«Давайте пожелаем Миляуше Ильгизовне успехов на новой должности», — сказала Галеева.