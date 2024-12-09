Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Менделеевске сообщили о новом кадровом решении
В Менделеевске на должность директора культурно-выставочного центра «Атмосфера» назначена Миляуша Канипова. На деловом понедельнике об этом объявила заместитель главы города Лейсан Галеева.
Миляуше Каниповой 31 год, она уроженка Менделеевского района РТ — родилась в селе Бизяки.
В 2017 году окончила с отличием Казанский государственный энергетический университет. Окончила также Малую академию государственного управления КФУ, а в 2019-м — Университет управления ТИСБИ по направлению «Менеджмент в сфере культуры».
Свою трудовую деятельность начала в должности инженера в Менделеевских районных электрических сетях. С 2021 года работает директором муниципального бюджетного учреждения культуры «РДК „Юность“».
«Давайте пожелаем Миляуше Ильгизовне успехов на новой должности», — сказала Галеева.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»