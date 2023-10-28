На документацию для реконструкции участка Р-239 в Татарстане направят 432 млн рублей

Фото: © «Татар-информ»

Разработка рабочей документации для реконструкции участка дороги З-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном в Татарстане обойдется в 431,8 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Заказчиком выступает «Волго-Вятскуправтодор», средства на обновление участка км 20+238 — км 43+500 с обходом Сокур выделены из федерального бюджета.

В описании объекта закупки указано, что рабочая документация должна обосновывать технические решения и объемы работ, в том числе подготовительных, переустройства коммуникаций, земляного полотна, строительства и реконструкции четырехполосной дороги, развязок по типу «неполный клеверный лист», мостовых сооружений, водопропускных труб, устройство освещения и другой инфраструктуры. В общей сложности список требований включает 531 пункт.

Протяженность реконструируемого участка составляет 18,24 километра.

Ожидается, что подрядчик приступит к работам в январе 2025 года, а завершит их к 31 мая.