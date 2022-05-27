На Дне химика в Менделеевске выступят Данир Сабиров и кавер-группа «Хитобои»

На Дне химика в Менделеевске выступят артист татарской эстрады Данир Сабиров и казанская кавер-группа «Хитобои». Об этом в своей соцсети сообщил руководитель района Радмир Беляев.

«Ожидается яркая программа. Однако торжество должно стать не просто развлекательным событием, а исторической ретроспективой в славное прошлое Менделеевска. Основной линией праздника станет повествование о богатой истории Менделеевска как города химиков», — отметил Беляев.

Программа начнется сегодня, 27 мая, в 17.00 у ДК имени Гассара. На концерте выступят артисты шоу «Версаль», будет организована детская анимация и представлено научное шоу с химическими опытами.

С 19.00 начнется световое шоу — выступят танцоры в светящихся костюмах. Салют ожидается в 21.30.

Руководитель района поздравил менделеевцев с Днем химика, отметив, что химия — это формула жизни. «Формула нашего любимого города. Между нами химия. Химия родного города», — написал он.

Также он напомнил, что город основан в 1868 году как поселок Бондюжский при химическом заводе братьев Ушковых. С 1928 года поселок городского типа называется Бондюжск, а в 1967 году переименован в город Менделеевск в честь великого ученого химика Дмитрия Ивановича Менделеева, который курировал завод, неоднократно посещал его. Менделеевск — это колыбель химической промышленности, территория, которую прославили такие известные деятели, как Лев Карпов, Борис Збарский, Борис Пастернак, Дмитрий Менделеев.

Также руководитель рассказал о перспективах развития города.

«Большинство менделеевцев нашли свое призвание и настоящую любовь именно в химической промышленности. В этом году мы реализуем проект — задел на будущее. Президент нашей республики поддержал проект образовательного кластера в Менделеевске, и при поддержке „Аммония“ в городе заработает химический лицей. Далее в тесном сотрудничестве с КНИТУ-КХТИ мы запустим химический колледж. Это большие проекты, открывающие новые горизонты перед нашей молодёжью, нашими жителями», — отметил Беляев.