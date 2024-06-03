На Дне села в Бавлинском районе развернулся мобильный пункт для контрактников

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

В селе Новые Чути Бавлинского района на Дне села работал мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Возле Дома культуры была установлена армейская палатка, где желающие могли получить полную информацию о контрактной службе в рядах ВС России.

«Мы разъясняем условия службы по контракту как с участием в зоне специальной военной операции, так и без участия в ней. Информируем о возможных должностях, местах службы, рассказываем о денежных выплатах, — пояснил инструктор пункта отбора на военную службу по контракту 1-го разряда города Казани Андрей Спиренков. — Для юношей предоставляем возможность посмотреть, потрогать автомат Калашникова, чтобы могли ощутить, что такое оружие, разобрать, собрать, выполнить норматив».

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

За несколько часов работы пункта около 10 человек получили информацию о прохождении военной службы по контракту.

«СВО — это обязанность каждого гражданина России, который сделал для себя такой выбор и пошел защищать Родину. К ним я отношусь уважительно, — поделился 36-летний Артём Леванов из Уфы. — У меня есть друзья, знакомые, которые сейчас находятся там, желаю им вернутся живыми и здоровыми к своим семьям и продолжать жить, радоваться».

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

«Ребята, которые сейчас защищают нашу Родину в зоне СВО, молодцы! Мы им очень благодарны. Пока службу по контрактной службе не рассматриваю, но если Родина позовёт, мы тоже пойдём», — говорит 34-летний Герман Федоров из Октябрьского Республики Башкортостан.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

Сейчас условия контрактной службы стали еще более интересными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до одного миллиона рублей, а каждый месяц им выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее можно узнать по телефону 8 (800) 222-59-00.