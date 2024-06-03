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На Дне села в Бавлинском районе развернулся мобильный пункт для контрактников
В селе Новые Чути Бавлинского района на Дне села работал мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Возле Дома культуры была установлена армейская палатка, где желающие могли получить полную информацию о контрактной службе в рядах ВС России.
«Мы разъясняем условия службы по контракту как с участием в зоне специальной военной операции, так и без участия в ней. Информируем о возможных должностях, местах службы, рассказываем о денежных выплатах, — пояснил инструктор пункта отбора на военную службу по контракту 1-го разряда города Казани Андрей Спиренков. — Для юношей предоставляем возможность посмотреть, потрогать автомат Калашникова, чтобы могли ощутить, что такое оружие, разобрать, собрать, выполнить норматив».
За несколько часов работы пункта около 10 человек получили информацию о прохождении военной службы по контракту.
«СВО — это обязанность каждого гражданина России, который сделал для себя такой выбор и пошел защищать Родину. К ним я отношусь уважительно, — поделился 36-летний Артём Леванов из Уфы. — У меня есть друзья, знакомые, которые сейчас находятся там, желаю им вернутся живыми и здоровыми к своим семьям и продолжать жить, радоваться».
«Ребята, которые сейчас защищают нашу Родину в зоне СВО, молодцы! Мы им очень благодарны. Пока службу по контрактной службе не рассматриваю, но если Родина позовёт, мы тоже пойдём», — говорит 34-летний Герман Федоров из Октябрьского Республики Башкортостан.
Сейчас условия контрактной службы стали еще более интересными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до одного миллиона рублей, а каждый месяц им выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее можно узнать по телефону 8 (800) 222-59-00.
Материал подготовлен при участии Айгуль Идиятуллиной.
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