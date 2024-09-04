Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На Дне садовода Татарстана в Казани пройдет конкурс на самую большую тыкву
В агропромпарке «Казань» 14 сентября пройдет выставка-фестиваль садоводческих и огороднических хозяйств «День садовода – 2024» Татарстана. В рамках мероприятия состоится конкурс по выбору самой большой тыквы «Тыква – королева осени».
«Участники фестиваля смогут представить выращенные на своем садовом участке тыквы. Жюри определит победителя по итогам взвешивания», – сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.
В этот день садоводческие некоммерческие товарищества республики представят свою продукцию. Кроме того, пройдет ярмарка садового инвентаря, техники и рассады. Запланированы также мастер-классы и развлекательная программа.
Мероприятие направлено на популяризацию садоводства и огородничества в Татарстане.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»