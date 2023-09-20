На Дне правовой помощи казанцам расскажут, как поделить имущество и разобраться в тарифах

27 сентября в казанском КЦ «Московский» пройдет День правовой помощи. Прийти на прием можно с 15.00 до 17.00.

Жители Казани смогут задать вопросы о том, как поделить имущество, разобраться в тарифах на ЖКХ, что нужно делать, если нарушены права в трудовой и пенсионной сферах, сферах образования и здравоохранения, как правильно с юридической точки зрения поступить в той или иной ситуации.

На вопросы ответят представители Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан, прокуратуры РТ, Минсоцтруда республики, Миздрава РТ, Государственной жилищной инспекции республики, Отделения Социального фонда России по Республике Татарстан, Адвокатской и Нотариальной палат республики, Ассоциации «Региональный Центр общественного контроля в сфере ЖКХ Республики Татарстан», администрации Московского и Кировского районов Казани.

Для приема необходима предварительная записать. Она проводится по телефонам: +7(843)279-25-99, +7(843)279-25-02.