На Дне первокурсника в Доме дружбы народов РТ обсудили межнациональное согласие

Фото: пресс-служба Управления ЗАГСа Кабмина РТ

В преддверии Дня народного единства в Доме дружбы народов Республики Татарстан прошел День первокурсника – праздник, объединивший студентов разных национальностей. Татарстан по праву называют территорией согласия, где в мире и уважении живут представители более 170 национальностей, сообщили в пресс-службе Управления ЗАГСа Кабмина РТ.

Праздник открыли руководитель комитета Ассамблеи народов Татарстана Ринат Валиуллин и ректор КИФЭИ Альбина Салихова. Они отметили, что в многонациональной среде молодым людям важно учиться слышать и уважать друг друга.

На сцене выступили заслуженные артисты Татарстана, студенты музыкальных и творческих учебных заведений – их номера продемонстрировали все богатство национальных культур республики.

Кульминацией вечера стало совместное исполнение гимна студентами, преподавателями и гостями. Первокурсникам вручили студенческие билеты, выпускникам – дипломы. Ректор также вручила грамоты талантливым студентам и артистам. Альбина Салихова получила благодарственное письмо от Всемирного конгресса татар за вклад в укрепление культурных связей.

«Многонациональная среда учит студентов главному – умению слышать и уважать друг друга. Именно из таких ценностей складывается будущее нашего общества», – подчеркнула ректор.

Пусть новый учебный год будет наполнен открытиями, дружбой и большими достижениями, заключила она.

Проведение подобных мероприятий соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.