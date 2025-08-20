news_header_top
Культура 20 августа 2025 14:04

На Дне города в Челнах выступят группа «Градусы» и Ильсия Бадретдинова

Ильсия Бадретдинова
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Набережных Челнах приглашенными гостями концерта в честь Дня города и Дня республики станут группа «Градусы» и певица Ильсия Бадретдинова. Об этом рассказал руководитель исполкома Автограда Фарид Салахов, сообщает пресс-служба мэрии.

Концерт пройдет 30 августа на майдане парка «Прибрежный». На нем также выступят местные артисты.

Кроме того, программа праздника включает фестиваль цветов и выставку цветочных композиций.

#Набережные Челны #день города #день республики
