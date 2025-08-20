На Дне города в Челнах выступят группа «Градусы» и Ильсия Бадретдинова

Ильсия Бадретдинова

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Набережных Челнах приглашенными гостями концерта в честь Дня города и Дня республики станут группа «Градусы» и певица Ильсия Бадретдинова. Об этом рассказал руководитель исполкома Автограда Фарид Салахов, сообщает пресс-служба мэрии.

Концерт пройдет 30 августа на майдане парка «Прибрежный». На нем также выступят местные артисты.

Кроме того, программа праздника включает фестиваль цветов и выставку цветочных композиций.