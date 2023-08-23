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Общество 23 августа 2023 17:28

На дискуссии в Казани обсудят, как сделать школу точкой притяжения

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Завтра в Казани, в Центре современной культуры «Смена» пройдет дискуссия «Классное место: Как сделать школу точкой притяжения». Участники дискуссии обсудят инициативы, способные изменить школы.

Организаторы считают, что дискуссия будет интересна школьникам, педагогам, директорам школ и центров дополнительного образования, представителям креативных кластеров и городских объединений.

На дискуссии предлагается обсудить тему формирования здоровой среды в школах, организацию в учебных заведениях детского самоуправления. Участникам предлагается поделиться мнением о том, каких курсов и интенсивов не хватает школьникам и как они могут инициировать изменения.

Спикерами дискуссии выступят:

  • контент-директор медиа об образовании и воспитании «Мел» Елена Акимова
  • помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения «Движения Первых» в Татарстане Тимур Сулейманов
  • соосновательница межмузейной проектной школы для подростков «Каскад» Лидия Лобанова
  • начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов
  • директор Международной школы Казани Нияз Гафиятуллин

Модерираторами дискуссии выступят генеральный продюсер агентства К9 и руководитель видеопроекта «ТатарстанДа» Сергей Магданов и участница «Движения Первых», ведущая «Шаян ТВ» Зиля Хабибуллина.

Все гости после вытспулений спискеров смогут задать интересующие вопросы или или внести предложения.

Для участия в дискуссии необходимо пройти регистрацию по ссылке. Количество мест в зале ограничено, предупреждают организаторы. Начало мероприятия запланировано на 19.00.

Событие пройдет в рамках программы «Городские модераторы» и организовано совместно с региональным отделением «Движения Первых».

#школы #цск смена
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