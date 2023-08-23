На дискуссии в Казани обсудят, как сделать школу точкой притяжения

Завтра в Казани, в Центре современной культуры «Смена» пройдет дискуссия «Классное место: Как сделать школу точкой притяжения». Участники дискуссии обсудят инициативы, способные изменить школы.

Организаторы считают, что дискуссия будет интересна школьникам, педагогам, директорам школ и центров дополнительного образования, представителям креативных кластеров и городских объединений.

На дискуссии предлагается обсудить тему формирования здоровой среды в школах, организацию в учебных заведениях детского самоуправления. Участникам предлагается поделиться мнением о том, каких курсов и интенсивов не хватает школьникам и как они могут инициировать изменения.

Спикерами дискуссии выступят:

контент-директор медиа об образовании и воспитании «Мел» Елена Акимова

помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения «Движения Первых» в Татарстане Тимур Сулейманов

соосновательница межмузейной проектной школы для подростков «Каскад» Лидия Лобанова

начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов

директор Международной школы Казани Нияз Гафиятуллин

Модерираторами дискуссии выступят генеральный продюсер агентства К9 и руководитель видеопроекта «ТатарстанДа» Сергей Магданов и участница «Движения Первых», ведущая «Шаян ТВ» Зиля Хабибуллина.

Все гости после вытспулений спискеров смогут задать интересующие вопросы или или внести предложения.

Для участия в дискуссии необходимо пройти регистрацию по ссылке. Количество мест в зале ограничено, предупреждают организаторы. Начало мероприятия запланировано на 19.00.

Событие пройдет в рамках программы «Городские модераторы» и организовано совместно с региональным отделением «Движения Первых».

