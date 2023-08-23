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На дискуссии в Казани обсудят, как сделать школу точкой притяжения
Завтра в Казани, в Центре современной культуры «Смена» пройдет дискуссия «Классное место: Как сделать школу точкой притяжения». Участники дискуссии обсудят инициативы, способные изменить школы.
Организаторы считают, что дискуссия будет интересна школьникам, педагогам, директорам школ и центров дополнительного образования, представителям креативных кластеров и городских объединений.
На дискуссии предлагается обсудить тему формирования здоровой среды в школах, организацию в учебных заведениях детского самоуправления. Участникам предлагается поделиться мнением о том, каких курсов и интенсивов не хватает школьникам и как они могут инициировать изменения.
Спикерами дискуссии выступят:
- контент-директор медиа об образовании и воспитании «Мел» Елена Акимова
- помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения «Движения Первых» в Татарстане Тимур Сулейманов
- соосновательница межмузейной проектной школы для подростков «Каскад» Лидия Лобанова
- начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов
- директор Международной школы Казани Нияз Гафиятуллин
Модерираторами дискуссии выступят генеральный продюсер агентства К9 и руководитель видеопроекта «ТатарстанДа» Сергей Магданов и участница «Движения Первых», ведущая «Шаян ТВ» Зиля Хабибуллина.
Все гости после вытспулений спискеров смогут задать интересующие вопросы или или внести предложения.
Для участия в дискуссии необходимо пройти регистрацию по ссылке. Количество мест в зале ограничено, предупреждают организаторы. Начало мероприятия запланировано на 19.00.
Событие пройдет в рамках программы «Городские модераторы» и организовано совместно с региональным отделением «Движения Первых».
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