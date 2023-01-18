На директора предприятия из РТ завели дело за неоплаченные налоги на 107 млн рублей

Как установили сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ, директор одной из татарстанских компаний записывал ложные сведения в налоговые декларации о фиктивных взаимоотношениях с несколькими контрагентами. Таким образом предприятие не выплатило более 107 миллионов рублей налогов.

На директора организации возбудили уголовное дело за уклонение от налогов в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

По информации старшего помощника руководителя СУ СКР по РТ Андрея Шептицкого, речь идет об ООО «Союз Технологии». В данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося, расследование дела продолжается.