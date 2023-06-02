На директора компании из РТ завели дело за неоплаченные более чем на 55 млн рублей налоги

В Татарстане возбудили уголовное дело в отношении директора компании «Спецхимруспродукт» за уклонение от уплаты налогов на общую сумму более 55 млн рублей. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Как удалось установить следователям, в период с 2016 по 2019 годы 48-летний глава фирмы вносил в декларации ложные сведения о фиктивных сделках с 5 контрагентами. В результате он уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость и прибыль на общую сумму более 55 млн рублей.

Незаконную деятельность директора химкомпании удалось выявить благодаря совместной деятельности экономических полицейских и сотрудников налогового органа.

В настоящее время правоохранители проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.